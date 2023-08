85 Nederlanders worden gerepatrieerd uit Slovenië na noodweer

85 Nederlanders die zijn getroffen door noodweer in Slovenië worden naar huis gehaald, meldt SOS International. Het land wordt al sinds donderdag geteisterd door hevige regen.

Om 21.00 uur zijn bussen vanuit Nederland vertrokken naar het noorden van Slovenië, waar ze zondagochtend zullen aankomen. Na een stop van de buschauffeurs vertrekken de bussen zondagavond naar Nederland.

Alle Nederlanders zijn ongedeerd, maar wel "enorm geschrokken", aldus een woordvoerder van SOS International. Zij kunnen niet zelf naar Nederland rijden, omdat hun auto te erg is beschadigd door het noodweer of in sommige gevallen zelfs is weggevoerd door de modderstroom. SOS International heeft daarom in overleg met andere alarmcentrales en verzekeraars besloten over te gaan tot repatriëring.

Momenteel zijn er al werknemers van SOS International onderweg naar Slovenië om de repatriëring van gedupeerde Nederlanders te coördineren. Zij waren al relatief in de buurt, omdat zij ook de bussen met Nederlandse toeristen uit Noord-Italië coördineerden, waarvan de laatste twee waarschijnlijk zondag aankomen in Nederland. De medewerkers zullen naar verwachting rond middernacht arriveren in het noorden van Slovenië.

SOS International benadrukt dat het gaat om repatriëring van personen. Het terughalen van voertuigen zal elke alarmcentrale zelf oppakken, aldus de woordvoerder.

Aantal Nederlanders nog steeds onbereikbaar

Vijf Nederlanders die als vermist waren opgegeven in Slovenië zijn inmiddels weer terecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nog contact met enkele Nederlanders nadat noodweer het land teisterde. Een woordvoerder van het ministerie kon geen exact aantal noemen.

Het ministerie wil nog geen conclusies trekken nu ze sommige Nederlanders niet kunnen traceren. "Mensen in het getroffen gebied zijn nu eenmaal moeilijk bereikbaar. Autoriteiten zijn hard aan het werk om alle verbindingen weer te herstellen en het elektriciteitsnetwerk weer op poten te krijgen", zei de woordvoerder. "Maar als bijvoorbeeld je telefoon is weggespoeld, is het lastig contact te leggen."

Er zijn tot nu toe vier mensen om het leven gekomen door het noodweer, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. Zij waren volgens de Sloveense politie een tocht bij een berg in het noorden van het land aan het maken.

Schade door noodweer is enorm

De schade in Slovenië als gevolg van het noodweer is enorm. Premier Robert Golob zei dat twee derde van het land getroffen is door "de ergste natuurramp" in de geschiedenis van het land. Huizen, wegen en de energie-infrastructuur zijn zwaar getroffen door de regen. De schade wordt geschat op meer dan 500 miljoen euro, aldus de premier.