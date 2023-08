Liefde voor Napoli kost beruchte Italiaanse crimineel zijn vrijheid

De liefde voor de club Napoli heeft een van de meest gezochte Italiaanse criminelen de kop gekost. De maffioso hield zich schuil op Corfu, maar toen zijn club de Serie A won vergat hij zijn vermomming.

Napoli werd in mei kampioen van Italië, voor het eerst sinds de dagen van Diego Maradona in 1990. De titel leidde tot grote vreugde in Napels en ook bij La Porta, die een verstokte Napoli-fan is. Hij vierde het kampioenschap in een restaurant op Corfu, waar hij even niet aan vermomming had gedacht. Het enige dat als vermomming diende was een petje. Verder kon een sjaal van Napoli natuurlijk niet ontbreken.