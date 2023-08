Zwarte zaterdag bereikt hoogtepunt: bijna 1.000 kilometer file in Frankrijk

Zwarte zaterdag bereikte rond het middaguur het hoogtepunt. Toen stond er 960 kilometer file in Frankrijk, vooral in de zuidelijke helft, meldt de ANWB. Ook in Oostenrijk is het erg druk

Vooral in het zuidelijke deel van Frankrijk staan de snelwegen vol. Rond 14.00 uur bedroeg de extra reistijd op de A7 van Lyon naar Orange twee uur en vijftig minuten. Wie van Orange doorrijdt naar Spanje, moet rekening houden met drie uur extra reistijd.

Ook op de A10 tussen Poitiers en Bordeaux, in het westen van Frankrijk, is het druk op de weg. Daar bedraagt de extra reistijd zo'n twee uur.

De toch al drukke dag wordt nog drukker door enkele ongelukken. "Zo is er net een auto in brand gevlogen in de omgeving van Montpellier, wat weer voor extra vertraging op de A9 zal zorgen", zegt filelezer Jolanda van der Velden van de ANWB.

Rond het middaguur stond in Frankrijk 960 kilometer file en regende het in grote delen van het land. Vorige week stond er na het middaguur op het hoogtepunt 1.100 kilometer file op de Franse wegen.

In #Frankrijk stond er #zwartezaterdag rond het middaguur 963 km, vorige week was dat 1130 km file. pic.twitter.com/EwzYK2plx5 — ANWB Europa Verkeersinformatie (@ANWBeuropa) August 5, 2023

Vakantieverkeer gehinderd door noodweer

Van der Velden ziet al terugkerend vakantieverkeer vanuit Noord-Italië, bijvoorbeeld uit de omgeving van het Gardameer. Ook in het regenachtige Oostenrijk is het druk met vakantieverkeer, mede door vakantie vierende Duitsers die onderweg naar het zuiden zijn.