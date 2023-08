NU+ Nederlanders in noodweer Slovenië: 'Hij wist dat camping de pineut was'

Modderstromen, natte tenten of zelfs al je spullen moeten achterlaten. Nederlandse toeristen kregen deze week in Slovenië te maken met extreem weer. We spraken drie NU.nl-lezers over hun ervaringen. "De modderstroom kwam bij de kinderen al voorbij de heupen."

'Mensen renden in onderbroek over de camping'

In de nacht van donderdag op vrijdag wekt de eigenaar van een camping in Bohinjska Bistrica al zijn gasten, onder wie Milou Morren en Jacco van Dis. "Hij wist dat de camping de pineut was", zegt Morren. Zij werden als een van de eersten gewekt, omdat hun tent naast de snel opwellende rivier stond.

Met hun enkels in het water probeerden Morren en Van Dis zoveel mogelijk in te pakken. "Op dat moment ben je vooral bezig met wegkomen", zegt Morren. "De tent liep al helemaal vol."

Vanaf een hoger punt op de camping keken ze of ze mensen konden helpen of hun tent alsnog mee konden nemen. Tevergeefs, want de camping stond al onder water. "Toen zag je ook de paniek: mensen die in hun onderbroek over de camping renden om te redden wat er te redden viel."

Morren en Van Dis besloten toen maar te gaan rijden. Net op tijd, zegt Morren, want de hoeveelheid regen bemoeilijkte de tocht. "Het water stroomde ook van bergtoppen en rotsen. Daardoor had je niet alleen last van weinig grip op de weg door al het water, maar ook nog eens van allemaal gruis."

Sinds de evacuatie zitten ze in een hotel op anderhalf uur van de camping, vertelt Morren aan de telefoon. Ze zijn nu op weg naar Italië en willen daar een nieuwe tent kopen. Na een paar nachtjes in een hotel in Kroatië willen ze de tent weer gaan opzetten, mits het weer goed genoeg is. "Nu pas beseffen we dat we net op tijd zijn weggekomen doordat de campingeigenaar ons heeft gewekt."

De tent van Milou en Jacco. Foto: Milou Morren

'We moesten alles achterlaten'

Lotte Lemmink zit met haar gezin en zo'n 750 andere campinggasten in een noodopvang in een school in Varpolje. Ook zij werden in de nacht van donderdag op vrijdag geëvacueerd. "Op een gegeven moment hoorden we sirenes en werd omgeroepen: 'Stay calm, evacuate now' (Blijf kalm en evacueer jezelf nu, red.). Een hele onwerkelijke situatie."

In een paar minuten tijd vertrokken ze met hun auto en vouwwagen, samen met hun drie kinderen en hond. Maar ze waren al te laat; het water steeg te snel. "Gauw uitstappen en lopen maar", vertelt Lemmink. "We liepen met ons zessen door de modderstroom, die bij de kinderen al voorbij de heupen kwam. Als we een kwartier later waren, hadden we er helemaal niet meer doorheen kunnen komen."

Andere campinggasten hadden nog minder geluk: zij moesten op het dak van het toiletgebouw klimmen. Daar werden ze na vijf uur wachten met een helikopter gered.

"We hebben alles achtergelaten", zegt Lemmink. "Ook onze paspoorten en ID's. Zelfs onze schoenen en slippers zijn we kwijtgeraakt in de modder." In de noodopvang wordt het gezin opgevangen en geholpen door het leger en het Rode Kruis.



Zaterdag zijn ze teruggegaan naar de camping, waar ze hun auto en vouwwagen weer hebben teruggevonden. "De vouwwagen is total loss", laat Lemmink weten. "De auto is niet berijdbaar, maar staat er nog goed bij als je de rest van de camping ziet."

0:16 Afspelen knop Nederlandse toerist filmt ravage op camping na storm in Slovenië

'We zagen pas op het nieuws hoe erg het was'

Maartje Lith en Loek Ramaekers zijn sinds 27 juli in Slovenië en trekken van camping naar camping. Op de donderdag waarop het noodweer losbrak, stonden zij op een camping bij hoofdstad Ljubljana.

"Het was overdag mooi weer, maar er werd al wel gewaarschuwd voor de regen. Die avond zette ik nog snel mijn spullen in de tent en daarna ging ik naar het toiletgebouw. Toen ik terugliep, was het al keihard aan het regenen", zegt Lith. Binnen drie minuten was alles doorweekt.

De volgende dag gaan ze naar een Airbnb om alles te laten drogen. Dan zien ze ook hoe het water van de Ljubljanica, de rivier die door de stad stroomt, in enkele uren van een normale kleur naar modderbruin is veranderd.

Het tweetal is inmiddels naar het hoger gelegen Bohinj getrokken. Tijdens de twee uur durende tocht zagen ze dat alle rivieren en meren waren overstroomd. "Ook hier in Bohinj", zegt Lith. "Ik zie steigers die onder water staan, maar ook mensen die gewoon in het overstroomde meer zwemmen."

Lith zegt dat zij en Ramaekers geluk hebben gehad. "Wij zijn redelijk veilig. We verbaasden ons nog over hoe makkelijk we met de bus konden. Pas op het nieuws zagen we hoe erg het was."