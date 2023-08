Vijf Nederlanders vermist na noodweer in Slovenië

Vijf Nederlanders zijn als vermist opgegeven na de overstromingen in Slovenië. Het gaat vermoedelijk om meldingen van familieleden die geen contact kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders.

Vrijdag werd bekend dat twee mensen uit Gouda zijn omgekomen in het land. Volgens de Sloveense politie maakten ze een tocht bij een berg in het noorden van het land, de Veliki Draski. Het is niet bekend hoe ze om het leven zijn gekomen.

Slovenië, een populair vakantieland voor Nederlandse toeristen, is de afgelopen dagen geteisterd door noodweer. Zo viel in 24 uur tijd een hoeveelheid neerslag die normaal gesproken in een maand valt. Daardoor zijn meerdere dorpen onder water komen te staan. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er nu in Slovenië zijn.