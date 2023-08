Pakistaanse oud-premier Khan moet drie jaar de cel in vanwege corruptie

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is zaterdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf in verband met corruptie. De ex-politicus werd vervolgens gearresteerd in de stad Lahore.

Volgens de rechtbank is Khan schuldig aan het verkopen van staatsgiften, waaronder horloges die cadeau waren gedaan door een koninklijke familie. Dat zou de voormalige cricketspeler hebben gedaan tijdens zijn premierschap. Die extra inkomsten zou hij vervolgens niet hebben gemeld.

De veroordeling kan volgens experts het einde betekenen van de politieke carrière van Khan, die nog altijd erg populair is. Khan moest vorig jaar vroegtijdig opstappen als premier vanwege een motie van wantrouwen. Hij zegt zelf dat het machtige Pakistaanse leger hem tegenwerkt.

De strijdkrachten hebben in kernmacht Pakistan al decennia grote politieke invloed. Khan kreeg volgens waarnemers in 2018 steun van het leger in aanloop naar zijn verkiezing als premier, maar zou later in conflict zijn geraakt met de legertop. Hij hoopt op een politieke comeback en heeft tijdens zijn campagne openlijk kritiek geuit op de strijdkrachten.

De 70-jarige Khan is verwikkeld in meerdere strafzaken die hij politiek gemotiveerd noemt. Hij zegt al langer dat de autoriteiten hem achter de tralies proberen te krijgen om te voorkomen dat hij dit jaar kan meedoen aan de verkiezingen.

Die verkiezingen worden in november verwacht. De advocaten van de oud-premier hebben aangekondigd dat ze direct in beroep gaan tegen zijn veroordeling.