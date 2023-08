Drukste reisdag van deze zomer: vooral in Frankrijk is het zwarte zaterdag

Wie vandaag met de auto op vakantie gaat, moet goed opletten. Het is namelijk zwarte zaterdag, de drukste reisdag van het jaar. Met name in Frankrijk lopen de wegen vol, zegt de ANWB.

De topdrukte begon vorige week al. Ook de komende twee weekenden wordt het weer erg druk op de Europese wegen. Maar vandaag is de officiële zwarte zaterdag, de dag waarop Parijzenaars massaal naar het zuiden rijden.

Het is dan ook met name druk in Frankrijk. De ANWB verwacht dat vakantiegangers vooral op de Route du Soleil (A7) vast komen te staan. Ook op de A9 van en naar Spanje is veel vakantieverkeer. Ook deze week heeft het niet veel zin om vroeg op pad te gaan: het hoogtepunt van de drukte wordt tussen 8.00 uur en 14.00 uur verwacht.

Wie denkt in Duitsland aan de drukte te ontsnappen, heeft het mis. Daar zijn niet alleen veel mensen op weg naar hun vakantieadres, maar komen ook de eerste mensen weer terug. Volgens de ANWB zullen de wegen van en naar de Oostzee druk zijn. Ook in het zuiden van het land en richting de Oostenrijkse grens kan je in de file terechtkomen.

In Italië gaan dit weekend ook veel mensen op pad. Op de routes richting de kust en de meren kan het vastlopen. De ANWB verwacht lange files op de A22 en rondom Milaan.