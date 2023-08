Afkeurende reacties op veroordeling Navalny: 'Vonnis is onacceptabel'

De veroordeling van Kremlin-criticus Alexei Navalny zorgt voor afkeurende reacties vanuit verschillende plekken op de wereld. Navalny moet negentien jaar de cel in, na een schijnproces dat draaide om wat Russische aanklager extremisme noemen.

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is "ontsteld" over de straf, schrijft hij op het platform X (voorheen Twitter). Hoekstra noemt de straf "wreed en "onrechtvaardig".

De demissionair minister twijfelt er niet aan dat de celstraf politiek gemotiveerd is. Eerder al stelde de EU sancties in tegen personen die Navalny vervolgden.

Navalny zit op dit moment al een celstraf uit van ruim elf jaar. Daar komt de nieuwe straf bovenop. Hij zit in een strafkamp, op zo'n 200 kilometer van Moskou. De zaak waarin de Kremlin-criticus is veroordeeld, draait om uiteenlopende aanklachten. Zo is hij onder meer aangeklaagd voor de oprichting van een extremistische beweging en financiering van extremistische activiteiten.

'Onrechtvaardige uitkomst van onrechtvaardig proces'

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Volker Türk, laat in een verklaring weten dat de veroordeling van Navalny opnieuw aanleiding geeft tot "ernstige bezorgdheid over gerechtelijke intimidatie" en het misbruik van het rechtssysteem voor politieke doeleinden in Rusland. Hij roept Rusland dan ook op Navalny "onmiddellijk" vrij te laten.

De Europese Unie uit ook scherpe kritiek op de uitspraak van de Russische rechter. "Het recentste vonnis in het zoveelste schijnproces tegen Alexei Navalny is onacceptabel", schrijft Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, op X. "Deze willekeurige veroordeling is een reactie op zijn moed om zich kritisch uit te spreken over het Kremlin."

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, noemt de nieuwe veroordeling van Navalny op sociale media simpelweg "puur onrecht". Haar Britsecollega, James Cleverly, vindt dat de veroordeling "Ruslands volledige minachting voor zelfs de meest basale mensenrechten" toont. "Hier kunnen we niet over zwijgen. Het Verenigd Koninkrijk roept op tot onmiddellijke vrijlating", aldus Cleverly.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de Verenigde Staten de uitspraak van de Russische rechter ook veroordelen. "Navalny's veroordeling is een onrechtvaardige uitkomst van een onrechtvaardig proces", zegt een woordvoerder van het ministerie.