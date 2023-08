Twee Nederlanders omgekomen bij overstromingen in Slovenië

Twee Nederlanders zijn om het leven gekomen bij overstromingen in Slovenië. Het land werd de afgelopen 24 uur geteisterd door extreme regenval.

De politie doet onderzoek. Volgens de Sloveense nieuwssite N1 zijn de Nederlandse mannen gevonden in de bergen in de buurt van de stad Kranj. Mogelijk zijn ze geraakt door bliksem.

Meerdere delen van Slovenië, dat een populair vakantieland is, zijn getroffen door zeer zware regenval. In het noorden viel de meeste regen. Daar zijn talloze wegen en meerdere spoorverbindingen afgesloten.

Volgens de Sloveense autoriteiten is in 24 uur meer dan 10 centimeter regen gevallen, de hoeveelheid die doorgaans in een maand valt. De afgelopen twaalf uur zijn reddingsdiensten meer dan duizend keer in actie gekomen. De verwachting is dat de regen nog zeker een dag aanhoudt.