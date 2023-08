Nederland stopt steun aan Niger: 'Willen niet samenwerken met coupplegers'

Nederland schort de "directe samenwerking" met Niger op. Steun aan ontwikkelings- en veiligheidsprojecten die via de landelijke overheid loopt, wordt stopgezet. In het Afrikaanse land werd vorige week een staatsgreep gepleegd.

Zo gaat er geen geld meer naar bijvoorbeeld een gezondheidsproject en een programma om het gevangeniswezen in Niger te versterken. Voor die twee projecten was in totaal zo'n 10 miljoen euro uitgetrokken. Ook de steun aan de training van mobiele grensbewakers, als onderdeel van de civiele EU-missie EUCAP Sahel Niger, wordt opgeschort. Daar was 5 miljoen euro voor begroot.