Russische oppositieleider Navalny krijgt nog eens negentien jaar cel in schijnproces

De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet nog eens negentien jaar de cel in. Dat heeft de rechter vrijdag geoordeeld, melden verschillende Russische media. Aanhangers van Navalny bevestigen de uitspraak.

De zaak draait om uiteenlopende aanklachten tegen de Kremlin-criticus. Zo is hij onder meer aangeklaagd voor de oprichting van een extremistische beweging en financiering van extremistische activiteiten.

De aanklachten hebben betrekking op zes verschillende artikelen van het Russische wetboek van strafrecht, bleek eerder uit rechtbankverslagen. De aanklager eiste twintig jaar gevangenisstraf.

Navalny ontkent de beschuldigingen. Donderdag liet hij via X (voorheen Twitter) weten een lange celstraf te verwachten. De straf is volgens hem mede bedoeld om Russische burgers bang te maken.

In een livestream van de uitspraak was de oppositieleider in een zwart uniform te zien, schrijft persbureau Reuters. Navalny had zijn armen over elkaar, terwijl hij naar het vonnis van de rechter luisterde. Door de slechte audiokwaliteit was de uitspraak van de rechter slecht te verstaan. De zitting vond plaats in de strafkolonie waar Navalny vastzit.

Navalny zit al ruim twee jaar vast

Navalny zit al sinds januari 2021 in de gevangenis. Hij werd opgepakt op het vliegveld in Moskou toen hij terugkwam uit Berlijn. Daar was de oppositieleider behandeld voor een novitsjokvergiftiging. De Russische veiligheidsdienst FSB zou verantwoordelijk zijn voor deze vergiftiging, die Navalny bijna het leven kostte.

Bij aankomst in Moskou werd Navalny direct opgepakt. Hij wist dat de kans hierop groot was, maar toch wilde hij terug naar Rusland.

De Kremlin-criticus was voor zijn vertrek naar Berlijn voorwaardelijk op vrije voeten. Door naar het buitenland te gaan, schond hij volgens de Russische justitie de voorwaarden van zijn vrijlating.

Inmiddels stapelen de celstraffen zich in showprocessen op. Navalny is al veroordeeld tot ruim elf jaar gevangenisstraf, formeel wegens fraude. Daar komt deze nieuwe straf bovenop.

'Ze vermoorden hem langzaam'

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Navalny ernstig ziek zou zijn. Zijn vrouw verzocht het gevangenispersoneel dringend hem medicijnen te geven. Ook zijn volgers vonden dat Navalny er slecht uitzag. "Ze vermoorden hem langzaam", zei een van hen in januari tegen persbureau Reuters.

Ruslanddeskundige Nicolaas Kraft van Ermel zei eerder tegen NU.nl te betwijfelen of het echt zover komt. "Als hij in gevangenschap overlijdt, dan gebeurt dat onder de verantwoordelijkheid van de staat. En ik denk dat dat slechte pr is." Een andere expert bracht daartegen in dat de Russische president Vladimir Poetin wel vaker dingen doet die niet in zijn voordeel werken.