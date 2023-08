Russische oppositieleider Navalny krijgt nog eens 19 jaar cel in schijnproces

De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet nog eens negentien jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Rusland vrijdag geoordeeld volgens verschillende Russische media. Aanhangers van Navalny bevestigen de uitspraak.

Navalny zit al sinds januari 2021 in de gevangenis. Hij werd opgepakt op het vliegveld in Moskou toen hij terugkwam uit Berlijn. Daar was hij behandeld voor een novichok-vergiftiging. De Russische veiligheidsdienst FSB zou verantwoordelijk zijn voor deze vergiftiging, die Navalny bijna het leven kostte.

Bij aankomst in Moskou werd Navalny direct opgepakt. Hij wist dat de kans hierop groot was, maar toch wilde hij terug naar Rusland.

Rusland-deskundinge Nicolaas Kraft van Ermel zei eerder tegen NU.nl dat hij betwijfelt of het echt zover komt dat Navalny tijdens zijn gevangenschap overlijdt. "Als hij in gevangenschap overlijdt, dan gebeurt dat onder de verantwoordelijkheid van de staat. En ik denk dat dat slechte PR is." Een andere expert bracht daar tegenin dat Poetin wel vaker dingen doet die niet in zijn voordeel werken.