NU+ Komt Navalny ooit nog vrij? 'Poetin wil hem graag uit de weg ruimen'

Een Russische rechter doet vrijdag uitspraak in een 'showproces' tegen Kremlin-criticus Alexei Navalny. De Russische regering eist twintig jaar tegen Navalny voor extremisme. Deskundigen verwachten niet dat Navalny ooit nog één stap buiten zijn strafkamp zal zetten.

"Nee", is het resolute antwoord van Ruslanddeskundige Helga Salemon op de vraag van NU.nl of Navalny ooit nog vrijkomt. "Het Kremlin doet er alles aan om Navalny te neutraliseren. Hij was voor de oorlog in Oekraïne de voornaamste vijand van Vladimir Poetin. Het rechtssysteem is in handen van het Kremlin, dus er is allang geen onafhankelijke rechtspraak meer."

Nicolaas Kraft van Ermel, als Ruslanddeskundige verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, acht de kans ook erg klein. "Maar zeg nooit nooit", voegt hij eraan toe. Op dit moment is Navalny een te groot gevaar voor het Kremlin, legt hij uit. "Dus moet er óf een regimeverandering plaatsvinden óf het huidige regime moet een draai van 180 graden maken. Beide scenario's zijn niet erg reëel."

Toch doet het Kremlin er alles aan om de rechtszaken tegen Navalny zo eerlijk mogelijk te laten lijken. Salemon: "Poetin probeert de schijn te wekken dat Rusland een normaal democratisch land is, waarmee hij ontkent dat het steeds meer op een dictatuur begint te lijken."

Dat geldt volgens haar net zo goed voor het proces van Navalny. Het Kremlin tuigt een schijnproces op om de suggestie te wekken dat hij niet wordt veroordeeld omdat hij een Kremlin-criticus is, maar omdat hij echt iets fout zou hebben gedaan. Navalny roept al jaren dat hij juist veroordeeld wordt vanwege zijn politieke werk.

Wie is Alexei Navalny? De 47-jarige Alexei Navalny werd als Russische oppositieleider wereldwijd bekend om de manier waarop hij enorme corruptie in het regime van de Russische president Vladimir Poetin blootlegde. In augustus 2020 werd hij door de Russische veiligheidsdienst FSB vergiftigd met novichok, wat hem bijna zijn leven kostte. Navalny revalideerde in een ziekenhuis in Berlijn, dat hij in januari 2021 verliet om terug te keren naar Rusland. Daar werd hij meteen gearresteerd. Inmiddels zit hij twee jaar vast en stapelen de celstraffen zich op door showprocessen die tegen hem worden gevoerd.

'Verrader van het volk'

Veel Russen geloven ook wat het Kremlin hen voorschotelt. "Grote delen van de bevolking zijn opgegroeid in de Sovjettijd", legt Kraft van Ermel uit. "Toen bestond er niet zoiets als onafhankelijke media. Dus zij hebben ook nooit leren omgaan met andere geluiden." Alleen onder jongeren en in stedelijke gebieden was Navalny vrij populair.

Die ruimte om anders te denken wordt door het Kremlin ingeperkt, helemaal sinds de oorlog in Oekraïne. De mensen die zich uitspraken, moesten vaak het land ontvluchten omdat ze als 'verrader van het volk' werden bestempeld.

Dat is nadelig voor Navalny, omdat veel van zijn aanhangers ook naar het buitenland moesten vluchten. "Het is toch een beetje 'uit het oog, uit het hart' voor veel Russen", legt Salemon uit. Dat is volgens haar ook een belangrijke reden dat Navalny na zijn vergiftiging terugkeerde naar Rusland, waar hij vrijwel zeker zou worden opgepakt. Hij moest zichtbaar blijven voor de Russen, zegt Salemon.

Navalny is vleugellam gemaakt

Toch schiet het in het gevangenenkamp waar Navalny nu verblijft niet echt op met de zichtbaarheid. "Een van de doelen van zijn gevangenschap is dat hij uit het zicht is", zegt Salemon. Het is bijna onmogelijk om de mensen te bereiken.

Navalny probeert nog wel zichtbaar te zijn op sociale media. Maar de mensen die het al lukt om hem daar te vinden, zitten waarschijnlijk al in de Navalny-bubbel, legt Salemon uit.

Bovendien zijn Navalny en zijn organisatie in Rusland als extremistisch aangemerkt. Daardoor riskeren volgers en verspreiders van zijn berichten ook nog eens jarenlange celstraffen. "Hij is eigenlijk vleugellam gemaakt", concludeert Salemon.

Zorgen om gezondheid

De toekomst van Navalny is somber. En de vraag is hoelang een levenslange celstraf zou duren. Er komen namelijk regelmatig zorgwekkende berichten naar buiten over zijn gezondheid.

Kraft van Ermel betwijfelt of het echt zover komt dat Navalny tijdens zijn gevangenschap overlijdt. "Als hij in gevangenschap overlijdt, dan gebeurt dat onder de verantwoordelijkheid van de staat. En ik denk dat dat slechte PR is."

Toch valt het niet uit te sluiten dat Navalny in zijn cel sterft. "Poetin doet vaker dingen die niet in zijn voordeel werken", zegt Salemon. "Bovendien kan het een mooi moment zijn om Navalny eens en voor altijd uit de weg te ruimen, omdat hij in Rusland vergeten is."

Bovendien zijn de ogen nu vooral gericht op de oorlog in Oekraïne. "Maar in de wereld zou het veel losmaken", verwacht Salemon. "En dat zou weer tot nieuwe sancties kunnen leiden."