Zuid-Korea stuurt bussen met airco nadat 600 scouts onwel werden door hitte

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol stuurt een "onbeperkt aantal" bussen met airconditioning en vrieswagens naar de Wereldjamboree, nadat honderden scouts onwel waren geworden door de hitte.

Op de Wereldjamboree komen scouts in de leeftijd van veertien tot en met zeventien jaar van over de hele wereld samen.

Ook meerdere Nederlandse scouts werden woensdag behandeld in een noodhospitaal op het terrein. Twee van hen zijn daarna doorgestuurd naar een ziekenhuis buiten het terrein.

Een Nederlandse scout zei donderdag in het NOS Radio 1 Journaal dat er te weinig schaduwplekken en te weinig drinkwater was op het terrein, maar dat die problemen inmiddels zijn opgelost. Ook zouden er problemen met stekende insecten zijn en zouden er te weinig wc's, douches en afvalbakken zijn. De deelnemers overnachten in tenten op het terrein.