Ook Denemarken scherpt grenscontroles aan vanwege koranverbrandingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ook Denemarken scherpt de grenscontroles aan vanwege de zorgen over de koranverbrandingen. De politie krijgt meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren en om auto's te doorzoeken.

De extra controles gaan op 10 augustus in, heeft het Deense ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Anti-islamactivisten in Denemarken en Zweden hebben de afgelopen maanden exemplaren van de Koran verbrand of op een andere manier beschadigd. Eerder besloot ook Zweden de grenscontroles verder aan te scherpen vanwege zorgen over de nationale veiligheid na recente koranverbrandingen.