Trump bij nieuwe rechtszaak: 'Ik probeerde verkiezingsuitslag niet terug te draaien'

Donald Trump is donderdag voor de derde keer in vier maanden tijd voorgeleid in een strafzaak. De Amerikaanse oud-president ontkende schuld in de zaak, die draait om de vraag of Trump de verkiezingsuitslag van 2020 probeerde ongedaan te maken.

Trump arriveerde even voor 21.00 uur (Nederlandse tijd) in Washington voor zijn voorgeleiding. Net als de vorige twee keer vertrok hij vanaf het vliegveld in een colonne van gepantserde voertuigen. Rond 22.45 uur werd hij weer vrijgelaten.

In de rechtszaal was - net als vorige keer - speciaal aanklager Jack Smith aanwezig. Smith leidt de twee federale strafrechtelijke onderzoeken naar Trump.

De oud-president ontkende schuldig te zijn aan de vier aanklachten waarvoor hij in deze zaak wordt vervolgd. Volgens NBC News vindt de eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling plaats op 28 augustus.

Ook waren er volgens persbureau AP drie politieagenten bij de zitting aanwezig. Zij verdedigden op 6 januari 2021 het Capitool tegen aanhangers van de oud-president die het gebouw bestormden. Twee van de aanwezige agenten raakten daarbij gewond. De derde werd achtervolgd door de woedende menigte.

Strafbare feiten waarvan Trump wordt verdacht Samenzwering om de federale overheid op te lichten

Samenzwering om het stemrecht van Amerikanen te schenden

Belemmering van een officiële overheidsprocedure

Samenzwering om die procedure te belemmeren

Trump hoeft geen mugshot te laten maken

Omdat Trump zich vrijwillig bij de federale rechtbank meldde, werd hij niet in de boeien geslagen. Ook hoefde hij geen mugshot (foto van een verdachte) te laten maken. Hij moest zijn vingerafdrukken laten afnemen, hoorde wat de aanklachten zijn en kon daarna weer vertrekken.

Voorwaarde voor Trumps vrijlating is dat hij geen contact zoekt met getuigen in de zaak, tenzij dit via zijn advocaat gebeurt.

Trump sprak na afloop van de zitting van "een trieste dag voor Amerika". "Dit is een politieke vervolging. Dit had nooit mogen gebeuren in Amerika", zei hij voordat hij aan boord van zijn vliegtuig naar New Jersey stapte.

Het was voor de derde keer in korte tijd dat de 77-jarige oud-president dit riedeltje deed. In maart werd Trump voorgeleid vanwege valsheid in geschrifte in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Iets minder dan twee maanden geleden volgde de voorgeleiding in de zaak rondom het illegaal meenemen van geheime overheidsdocumenten uit het Witte Huis. In beide zaken zei Trump onschuldig te zijn.

Trump probeerde verloren verkiezingen ongedaan te maken

De zaak waarin hij nu wordt voorgeleid, draait om pogingen om de de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 ongedaan te maken. Die verkiezingen verloor hij van huidig president Joe Biden, maar Trump weigerde zich hierbij neer te leggen.

Hij probeerde verkiezingsfunctionarissen in belangrijke swingstaten zover te krijgen dat ze stemmen voor hem zouden 'vinden'. Ook spoorde hij zijn vicepresident Mike Pence tevergeefs aan de uitslag niet te bekrachtigen in het Congres.

Toen Pence dit weigerde, bestormden duizenden Trump-aanhangers het Capitool. Dat is het Amerikaanse parlementsgebouw waar de uitslag op dat moment werd bekrachtigd.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op misdrijven die zouden hebben plaatsgevonden tussen de presidentsverkiezingen in november 2020 en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Een belangrijke vraag die tijdens de rechtszaak beantwoord moet worden is of Trump wist dat hij de verkiezingen verloren had en tegen beter weten in de winst opeiste.

78 aanklachten in drie strafzaken

In totaal zijn er nu 78 aanklachten in drie strafzaken tegen Trump, rekende The Economist uit. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Er loopt namelijk nog een vierde strafrechtelijk onderzoek tegen Trump. Dat onderzoek gaat over pogingen tot verkiezingsfraude in de staat Georgia.

Ondanks alle aanklachten staat Trump op poleposition om het namens de Republikeinen op te nemen tegen Biden tijdens de verkiezingen van 2024.