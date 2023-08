Tientallen gewonden bij bestorming Eritreafestival Stockholm

Een Eritrees cultureel festival bij Stockholm is donderdag ontaard in chaos. Demonstranten bestormden het festivalterrein, waarna ze in botsing kwamen met de politie. Meer dan vijftig mensen raakten gewond, meldt de politie.

Het festival vindt al jaren plaats bij de Zweedse hoofdstad. De organisatoren zouden in het verleden kritiek hebben gekregen omdat ze aanhangers van de dictatoriale regering van Eritrea hadden uitgenodigd.

Antiregeringsbetogers kregen dit jaar toestemming om in de buurt te demonstreren, maar rukten vervolgens op naar het festivalterrein. Volgens Aftonbladet ging het om circa vierhonderd betogers. "Het was totale anarchie, ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel politieagenten gezien", zegt een omstander tegen SVT Nyheter.

Relschoppers zouden met stenen hebben gegooid naar agenten en festivaltenten omver hebben getrokken. Ooggetuigen spreken over chaotische toestanden en gevechten. De politie zegt dat sprake is van "gewelddadige rellen" en probeert de orde te herstellen. Tot nu toe zijn ongeveer honderd mensen gearresteerd.

Medische hulpverleners verklaarden dat aan het begin van de avond zo'n vijftien mensen met verwondingen waren overgebracht naar ziekenhuizen. Zeker acht personen zouden ernstig letsel hebben opgelopen.

Het zou door de chaos bij het festivalterrein nog onduidelijk zijn hoeveel mensen in totaal gewond raakten. Wel meldt de politie dus dat minstens vijftig mensen medische hulp nodig hadden.

Veel materiële schade

Naast de gewonden is er ook veel materiële schade. Op beelden is te zien dat voertuigen en een tent in brand staan. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt een snelweg in de buurt deels af te zetten, omdat vluchtende mensen de weg blokkeerden.