Meerdere zwaargewonden bij bestorming Eritreafestival Stockholm

Een Eritrees cultureel festival bij Stockholm is donderdag ontaard in chaos. Demonstranten zouden volgens Zweedse media het terrein hebben bestormd, waarna ze in botsing kwamen met de politie. Meerdere mensen raakten zwaargewond.

Het festival vindt al jaren plaats bij de Zweedse hoofdstad. De organisatoren zouden in het verleden kritiek hebben gekregen omdat ze aanhangers van de dictatoriale regering van Eritrea hadden uitgenodigd.

Antiregeringsbetogers kregen dit jaar toestemming om in de buurt te demonstreren, maar rukten vervolgens op naar het festivalterrein. Volgens Aftonbladet ging het om circa vierhonderd betogers. "Het was totale anarchie, ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel politieagenten gezien", zegt een omstander tegen SVT Nyheter.

De politie zou met onder meer stenen zijn bekogeld. Ook zijn er meldingen van mensen die stokken als wapens gebruikten, meldt SVT Nyheter. De politie is in groten getale uitgerukt en heeft ongeveer honderd aanhoudingen verricht.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over Zweden Blijf met meldingen op de hoogte

Totale aantal gewonden onduidelijk door 'hectische' situatie

Minstens vier mensen zijn zwaargewond geraakt en drie anderen liepen lichte verwondingen op, meldt Region Stockholm. Hoofdarts Patrik Söderberg zegt dat de situatie hectisch is en dat het totale aantal gewonden nog onduidelijk is.

Naast de gewonden is er ook veel materiële schade. Op beelden is te zien dat voertuigen en een tent in brand staan. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt een snelweg in de buurt deels af te zetten, omdat vluchtende mensen de weg blokkeerden.