Gecrashte helikopter met Oekraïense minister aan boord vloog te laag

De helikopter die half januari in Kyiv crashte, vloog te laag tijdens slecht weer. Bij het ongeluk kwamen veertien personen om het leven, onder wie de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky.

De helikopter was in januari op weg naar een bestemming in de buurt van het front. Het toestel stortte in de mist neer in de stad Brovary. Volgens de autoriteiten wilde de piloot uitwijken voor een obstakel.