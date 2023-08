Honderden scouts onwel door hitte op Wereldjamboree in Zuid-Korea

Minstens vierhonderd scouts zijn woensdag onwel geworden door de hitte op de Wereldjamboree in Zuid-Korea. Onder hen zijn acht Nederlanders. Twee Nederlandse scouts moesten zelfs naar het ziekenhuis.

Op de Wereldjamboree komen jeugdleden van de scouting over de hele wereld samen. Het gaat om scouts in de leeftijd van veertien tot en met zeventien jaar. Tot 12 augustus komen er 43.000 scouts uit bijna 160 landen naar het evenement.

Bij de openingsceremonie werden veel mensen al door de hitte bevangen. Een aantal deelnemers viel flauw. De brandweer heeft de leiding daarna gevraagd de ceremonie te beëindigen.

Meerdere Nederlandse scouts zijn woensdag behandeld in een noodhospitaal op het terrein. Twee van hen zijn daarna doorgestuurd naar een ziekenhuis buiten het terrein.

Het is momenteel uitzonderlijk warm en nat in het Zuid-Koreaanse Saemangeum, waar de Wereldjamboree wordt gehouden. Het kwik is er opgelopen tot 38 graden.

Het terrein is vlak en ligt in een polder. Die polder is nauwelijks begroeid en biedt nergens schaduw. De deelnemers overnachten daar in tenten.

0:55 Afspelen knop Scouts zoeken medische tenten op vanwege hitte in Zuid-Korea

Te weinig wc's, douches en water

Een Nederlandse scout zei donderdag in het NOS Radio 1 Journaal dat de situatie chaotisch is. Volgens hem zijn er problemen met stekende insecten. Ook waren er te weinig schaduwplekken en was er te weinig drinkwater, maar die problemen zijn volgens hem inmiddels opgelost.

Daarnaast zouden er te weinig wc's, douches en afvalbakken zijn. Ook schort het aan communicatie.

De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich inmiddels ook bemoeid met het evenement. De organisatie moet de activiteiten in de openlucht aanpassen, meer schaduwplekken creëren en meer airconditioning inzetten.