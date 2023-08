Dit kun je verwachten rond de voorgeleiding van Donald Trump vanavond

Het is de eerste hoorzitting in een strafzaak, kort na de arrestatie van een verdachte. Beklaagden krijgen informatie over hun rechten en de beschuldiging(en) en er wordt kortgesloten welke advocaat hen zal vertegenwoordigen. De rechter besluit daarnaast of ze het proces in vrijheid mogen afwachten, al dan niet na betaling van een borgsom.

Het is de derde keer dit jaar dat de oud-president wordt voorgeleid. Op 4 april pleitte hij niet schuldig aan 34 aanklachten over valsheid in geschrifte in de zaak die draait om zwijggeldbetalingen aan pornoactrice Stormy Daniels. Die zaak valt onder de jurisdictie van de staat New York en wordt daar behandeld, hoewel de aanklager in kwestie wil proberen er een federale (landelijke) kwestie van te maken.