Poolse president zet handtekening onder mildere versie van omstreden wet

De Poolse president Andrzej Duda heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een afgezwakte versie van een omstreden wet tegen Russische beïnvloeding. Critici zien de wet als een middel om de Poolse oppositie uit te schakelen.

In eerste instantie zouden schuldigen tien jaar geen publieke functies meer mogen bekleden. Maar de wet is nu afgezwakt. Schuldigen krijgen in plaats van een straf nu een verklaring waarin staat dat de persoon beïnvloed is. Ook staat er dat niet gegarandeerd kan worden dat diegene in het algemeen belang handelt.