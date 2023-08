Bijna alle Nederlanders die hulp wilden uit Niger geëvacueerd, ambassade dicht

Bijna alle Nederlanders in Niger die zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gemeld, zijn geëvacueerd uit Niger. Woensdag werden nog eens dertien mensen het land uit geholpen. Verder maakt het ministerie bekend dat de Nederlandse ambassade in Niger wordt gesloten.

Met behulp van Franse vluchten zijn nu negentien Nederlanders het land uit geholpen, van de ruim twintig die contact zochten.

"Zojuist zijn nog 13 Nederlanders vertrokken uit Niger. Bijna alle Nederlanders die wilden en konden vertrekken hebben Niger nu verlaten", meldt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op X, voorheen Twitter.

Het ministerie meldde verder dat de ambassade in Niger "tot nader orde is gesloten voor publiek". De Nederlandse ambassadeur blijft nog wel met een klein team in het Afrikaanse land actief. Dat team houdt ook contact met Nederlanders die op dit moment niet konden of wilden vertrekken.

Ministerie had contact met 25 Nederlanders

Dinsdag meldde zijn ministerie dat het contact had met 25 Nederlanders in het land, waar vorige week een staatsgreep plaatsvond. Hoeveel Nederlanders in totaal in Niger verbleven, is niet bekend.

"De Nederlanders zijn aan boord van een Franse evacuatievlucht en onderweg naar Parijs. Collega's van de Nederlandse ambassade zijn op de luchthaven om hen na de landing op te vangen", meldt Hoekstra verder. "We houden nauw contact met onze internationale partners over de zorgelijke situatie in Niger. We zijn vooral Frankrijk zeer dankbaar voor de hulp die zij hebben geboden bij het vertrek van onze landgenoten en collega's."

Frankrijk evacueerde al meer dan zevenhonderd mensen

Eerder woensdag bleek dat de eerste zes Nederlanders al waren geëvacueerd. Dat gebeurde nadat Nederland dinsdag meldde dat het de situatie in de gaten hield, maar nog niet tot evacuatie overging.

Frankrijk startte dinsdag al met evacueren. Het land keek ook of het andere burgers mee kon nemen. Inmiddels zijn mensen uit Ethiopië, België, Frankrijk, Portugal en Italië geëvacueerd. De Franse autoriteiten meldden eerder dat woensdag 736 mensen zijn geëvacueerd uit Niger, onder wie 498 Fransen.

De Nigerese president Mohamed Bazoum werd vorige week vastgezet door een groepje militairen. Zij grepen de macht omdat ze vonden dat het land slecht werd bestuurd en de veiligheidssituatie was verslechterd.