Schutter achter dodelijkste antisemitische aanslag in VS ooit krijgt doodstraf

De schutter die in 2018 elf mensen doodschoot in een synagoge in de VS krijgt de doodstraf opgelegd. Het is het slotstuk van de zaak rondom de grootste antisemitische aanslag in de VS.

Robert B. Bowers schiet op zaterdagochtend 27 oktober 2018 elf mensen dood in de Tree of Life-synagoge in Pitssburgh. Zes anderen raken gewond. Terwijl hij om zich heen schiet, schreeuwt hij antisemitische leuzen.

De schietpartij duurt enkele minuten. Buiten wordt Bowers opgewacht door de politie, waarna een vuurgevecht ontstaat. Daar raken vier politieagenten bij gewond. Uiteindelijk wordt Bowers ingesloten, waarna hij zich overgeeft. De uit Pennsylvania afkomstige schutter blijkt drie pistolen en een semiautomatisch geweer bij zich te hebben.

Een twaalfkoppige jury is tot de straf voor Bowers gekomen. Als één van de juryleden tegen had gestemd, was hij automatisch tot levenslang veroordeeld. Het juryadvies is bindend voor de Amerikaanse rechter. Donderdag zal de straf officieel worden uitgesproken.

Maar of Bowers ook echt gedood gaat worden, is de vraag. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een zogenoemd moratorium ingesteld op het uitvoeren van op federaal niveau opgelegde doodstraffen, wat inhoudt dat de straffen niet wordt uitgevoerd.

Daarnaast is de opgelegde doodstraf de eerste die door federale aanklagers is geëist en vervolgens wordt uitgesproken sinds het aantreden van president Joe Biden in 2020. Biden beloofde destijds de doodstraf af te schaffen.

Lange joodse geschiedenis achter Tree of Life-synagoge

Het gebedshuis 'Tree of Life' staat in een wijk met een lange joodse geschiedenis. Drie joodse congregaties, ofwel geestelijke verenigingen, verbleven in de synagoge. Op de ochtend van de schietpartij was het sabbat en veel mensen kwamen samen voor het ochtendgebed.

Voor de aanslag had Bowers via sociale media antisemitische berichten verspreid. Een van zijn accounts, dat na de aanslag offline werd gehaald, stond vol met antisemitische leuzen en anti-joodse complottheorieën.

Bowers werd in juni al schuldig verklaard aan 63 misdrijven, waaronder elf haatmisdrijven met de dood tot gevolg. De schutter probeerde nog onder een doodstraf uit te komen. Hij wilde schuld bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf. Aanklagers gingen niet op zijn aanbod in, waarna Bowers alsnog onschuldig pleitte te zijn.