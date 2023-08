Belarus voert spanning met Polen op: 'Grote middelvinger naar NAVO'

De spanningen aan de Pools-Belarussische grens lopen in rap tempo op. De NAVO houdt de situatie scherp in de gaten. Wat zijn de gevolgen van mogelijke escalatie van het conflict? "Zo begon de inval in Oekraïne ook."

De spanningen lopen op sinds Wagner-huurlingen in Belarus actief zijn. Sinds de troepen onder leiding van Yevgeny Priogzhin hun mars op Moskou staakten, vertrok een deel naar Belarus om daar te trainen.

Die locatie ligt gevoelig: Belarus diende als springplank voor de Russische invasie van Oekraïne begin 2022. Vanuit het noorden wilde Rusland snel Kyiv veroveren. Daarnaast is de Belarussische president Alexander Lukashenko de enige bondgenoot van Rusland in Europa.

De Wagner-aanwezigheid in Belarus roept nervositeit op in Polen, omdat er op slechts enkele kilometers van de grens getraind wordt. Daarop besloot de Poolse defensieminister Mariusz Blaszczak om duizend militairen en tweehonderd militaire voertuigen naar de grens te sturen.

Dinsdag liepen de spanningen verder op na een incident in het luchtruim. Polen beweerde dat twee Belarussische gevechtshelikopters illegaal het Poolse luchtruim hadden betreden. Blaszczak kondigde direct aan nog meer versterkingen naar de grens te sturen. Belarus ontkende en noemde de beschuldiging een excuus van Warschau om het vuurtje aan de grens verder op te stoken.

De situatie ligt gevoelig, omdat Polen in tegenstelling tot Oekraïne wél lid is van de NAVO. Als Polen wordt aangevallen, moeten andere lidstaten het land helpen. "En we zijn bereid om Polen - indien nodig - te helpen bij de verdediging van de oostgrens", waarschuwde de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, al eerder. "Als ze steun nodig hebben, zullen ze die krijgen."

De vraag is dan ook of Belarus expres de confrontatie met de NAVO opzoekt door zo dicht bij de Poolse grens te zitten. "Als je echt zo dicht bij de grens gaat trainen, is dat natuurlijk wel een hele grote middelvinger", zegt Nicolaas Kraft van Ermel. Hij is als Oost-Europadeskundige verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"Je moet niet vergeten dat dit is hoe de Russische inval in Oekraïne is begonnen", zegt Kraft van Ermel. "Ook toen werd er aan de grens getraind. Vervolgens zijn de Russische troepen niet teruggekeerd maar de grens over gegaan."

Maar Belarus kan waarschijnlijk weinig aanrichten met de huidige Wagner-troepen. Volgens Kraft van Ermel zijn er momenteel hooguit enkele duizenden, misschien slechts honderden Wagner-huurlingen.

Polen heeft een staand leger van zo'n 70.000 manschappen en ongeveer duizend tanks. Volgens militaire analisten staat dat likkebaardend te wachten tot Wagner iets probeert.

De ogen zijn nu voornamelijk gericht op de zogeheten Suwalki-corridor. Dat is de smalle strook land in het noorden van Polen die de Baltische staten (Litouwen, Letland, Estland) verbindt met de rest van het NAVO-gebied. Het stuk land scheidt de Russische exclave Kaliningrad van Belarus.

"Als Rusland bijvoorbeeld Estland en Letland zou willen inlijven, dan is verreweg de makkelijkste manier om de Suwalki-strook te bezetten. Dan is de verdediging van die Baltische staten een stuk moeilijker", zegt Kraft van Ermel.

Met de toetreding van Finland en op termijn mogelijk ook Zweden heeft de NAVO bovendien meer grondgebied in de regio. "Het Zweedse eiland Gotland (voor de kust van Letland, red.) is eigenlijk gewoon een vliegdekschip", zegt Kraft van Ermel.

Mochten vijandelijke troepen de Suwalki-corridor betreden, dan heeft de NAVO direct te maken met een Artikel 5-situatie. Dat artikel garandeert dat een aanval op één lidstaat zal worden uitgelegd als een aanval op alle. "En dat zou enorme consequenties hebben. Ook voor ons", zegt Kraft van Ermel.

Het is niet waarschijnlijk dat Russische troepen op korte termijn de grens tussen Polen en Belarus zullen oversteken. De Russen vechten momenteel met man en macht voor iedere meter in Oekraïne. Bovendien verloopt Poetins "speciale militaire operatie" ronduit teleurstellend.

Wel kan Rusland een belang hebben bij het zaaien van chaos en het creëren van breukjes in het Westen. Kraft van Ermel: "Daarbij kunnen dit soort kleinschalige operaties natuurlijk wel een rol spelen. Helemaal als je laat lijken dat het Polen is die escalatie uitlokt."

Dat laatste lijkt nu al te gebeuren. Belarus wijst constant naar Polen als degene die de spanningen doet oplopen. Minsk beschuldigt Polen er al jaren van dat de regering in Warschau van plan is om Belarussische gebieden met een Poolse minderheid in te lijven, legt Kraft van Ermel uit.

Een ongeluk zit in een klein hoekje: de helikopters die dinsdag het Poolse luchtruim betraden konden ook verdwaald zijn. En toch lokte het direct reactie van Warschau uit. Bovendien is Polen niet het enige lont in het kruitvat. Russische raketaanvallen op graandepots aan de Donau in Oekraïne landden ook maar op enkele kilometers van Roemeens NAVO-grondgebied. "Een afzwaaier is zo gemaakt", zegt Kraft van Ermel.