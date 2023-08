Wéér een strafzaak tegen Trump? Waarom de nieuwe zaak belangrijk is

En dat is drie: opnieuw ligt er een aankondiging van een strafzaak tegen Donald Trump. Het gaat om de zwaarste aanklachten tot nu toe. De uitkomst zal een grotere impact op de toekomst van de Amerikaanse democratie hebben dan de twee eerdere zaken.

De andere twee zaken draaien om zwijggeldbetalingen aan een pornoactrice en de omgang met vertrouwelijke documenten. De nieuwe zaak raakt aan een basisprincipe van de Amerikaanse (en elke andere) democratie: de vreedzame overdracht van de macht na verkiezingen. Daar staan celstraffen tot twintig jaar op.

Strafbare feiten waarvan Trump wordt verdacht Samenzwering om de federale overheid op te lichten

Samenzwering om het stemrecht van Amerikanen te schenden

Belemmering van een officiële overheidsprocedure

Samenzwering om die procedure te belemmeren

Bovenstaande misdrijven zouden hebben plaatsgevonden tussen de presidentsverkiezingen in november 2020 en de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.

In die periode deed Trump er alles aan om de macht te behouden na zijn verkiezingsverlies. Hij probeerde verkiezingsfunctionarissen in belangrijke swingstaten zover te krijgen dat ze stemmen voor hem zouden 'vinden'. En hij spoorde zijn vicepresident Mike Pence tevergeefs aan om de uitslag niet te bekrachtigen in het Congres. Zijn advocaten en andere aanhangers spanden tientallen rechtszaken aan om aan te tonen dat de Democraten grootschalige verkiezingsfraude hadden gepleegd, maar slaagden daar niet in. Desondanks houdt Trump zijn fraudeclaims tot op heden vol.

Het onderzoekswerk van speciaal aanklager Jack Smith was al voor een groot deel gedaan door de 6-januari-commissie van het Huis van Afgevaardigden. Die adviseerde eind vorig jaar, na anderhalf jaar onderzoek, om Trump te vervolgen.

In de tenlastelegging die Smith dinsdag openbaar maakte, zat ook wat nieuwe informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van zes 'mede-samenzweerders'. Zij worden niet bij naam genoemd, maar Amerikaanse media denken dat het gaat om mensen zoals Trumps voormalige advocaten Rudy Giuliani en Sidney Powell. De zes zijn zelf nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Mogelijk hoopt Smith dat hij een deal met hen kan sluiten in ruil voor hun medewerking in het proces tegen hun oude baas.

Vervolgen van oud-president is uniek in geschiedenis

Om aan te tonen dat de oud-president schuldig is aan samenzwering, zal Smith de jury er waarschijnlijk van moeten overtuigen dat Trump wist dat zijn beweringen over verkiezingsfraude niet op waarheid berusten. Daarbij kan hij leunen op een groot aantal verklaringen van getuigen zoals voormalige adviseurs en kabinetsleden, die Trump meerdere keren waarschuwden dat er geen bewijzen waren voor zijn fraudeclaims.

De advocaten van Trump zullen op hun beurt aanvoeren dat de oud-president wél oprecht een vermoeden van gesjoemel had en simpelweg zijn politieke en juridische opties verkende.

De vervolging van een Amerikaanse oud-president voor daden begaan tijdens zijn regeringstermijn is onontgonnen terrein. Dat Trump nu weer meedingt naar het presidentschap en de enorme politieke verdeeldheid zorgen voor verdere complicaties. Er zijn dus nog veel onbeantwoorde vragen, die uiteenlopen van rechtsfilosofisch ('Kan Trump zichzelf gratie verlenen als hij de verkiezingen wint?') tot praktisch ('Hoe plannen we drie grote strafzaken tegen dezelfde persoon naast elkaar?').

Trump spint politiek garen bij zijn vervolging, maar hoelang nog?

Tot nu toe is Trumps positie binnen de Republikeinse Partij alleen maar versterkt door de strafzaken tegen hem. Sinds de bekendmaking van de eerste zaak (zwijggeldbetalingen), begin april, heeft zijn populariteit onder Republikeinse kiezers een sprong van zo'n 10 procentpunten gemaakt in een gewogen gemiddelde van meerdere peilingen. Trumps voornaamste uitdager, de huidige gouverneur van Florida Ron DeSantis, ging begin februari nog gelijk met hem op. Nu zit er een verschil van bijna 40 procentpunten tussen de twee.

Toch zullen de rechtszaken op het politieke vlak niet alleen maar positief uitpakken voor Trump. Als hij weer een gooi naar het Witte Huis mag doen van zijn partij volgt de landelijke presidentscampagne. Die laat kandidaten weinig vrije tijd. Bij burgerlijke rechtszaken tegen hem laat Trump zich vaak niet zien in de rechtbank, maar bij strafzaken wordt wél verwacht dat de beklaagde aanwezig is. Drie of vier strafzaken kunnen zijn vermogen om effectief campagne te voeren dus aardig beperken.

Daarnaast blijft het de vraag welke invloed de rechtszaken volgend jaar zullen hebben op zwevende kiezers die niet tot Trumps trouwe aanhang behoren. Hij heeft die stemmen nodig om te kunnen winnen van Joe Biden en de Democraten.