Oost-Azië worstelt met tyfoons: Peking ervaart ergste regenval in 140 jaar

Khanun is de derde tyfoon in drie weken tijd die Oost-Azië heeft getroffen. In het zuiden van Japan zijn veel mensen geëvacueerd en een derde van de huishoudens op de Okinawa-eilanden zit zonder stroom.

De langzaam bewegende tyfoon zorgt voor zware regenval. Peking had de afgelopen dagen te maken met de "zwaarste regenval in 140 jaar", melden de Chinese autoriteiten. Daarmee het record van 1891 gebroken. Het is de verwachting dat de regen voorlopig aanhoudt, waardoor de waterstanden nog verder zullen stijgen.

Het noodweer heeft tot nu toe zeker 34 personen in China het leven gekost. Volgens staatsmedia zijn in Peking en Hebei inmiddels zo'n 974.400 mensen geëvacueerd.

In de afgelopen weken kreeg Azië al te maken met tyfonen Talim en Doksuri. De laatstgenoemde superstorm trof de Filipijnen en Taiwan en eiste meer dan dertig levens.

Khanun draait waarschijnlijk richting Japan

Eerder was de verwachting dat Khanun woensdag aan land zou komen aan de noordoostkust van China. Maar nu lijkt het waarschijnlijker dat de tyfoon richting het Japanse vasteland zal draaien, zonder China te raken.

Ruim twintigduizend mensen hebben de oproep gekregen om hun huizen te verlaten. Ook zijn bijna negenhonderd vluchten op luchthaven Naha in Okinawa geannuleerd.

De komst van Khanun valt samen met het toeristische hoogseizoen van Japan. Zulke sterke stormen komen in deze tijd van het jaar weinig voor in het land.