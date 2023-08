De eerste reacties op aanklacht Trump zijn weinig verrassend

Republikeinen en Democraten in de Verenigde Staten reageren grotendeels zoals verwacht op de vervolging van oud-president Donald Trump voor zijn rol in onder meer de bestorming van het Capitool in 2021.

Zo beschuldigen verschillende Republikeinen justitie van partijdigheid. Ook is het volgens een afleidingsmanoeuvre voor de problemen van Hunter Biden, de zoon van de Democratische president Joe Biden.

"Iedereen in Amerika kon zien wat er ging komen: de poging van justitie een afleiding te creëren en de koploper voor de Republikeinse nominatie, president Trump, aan te vallen", schrijft Kevin McCarthy, hoofd van de Republikeinse Kamerfractie, op X, voorheen Twitter. "Republikeinen zullen de waarheid over B.V. Biden en het partijdige rechtssysteem blijven blootleggen."

Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida, zegt op X dat de overheid tot "wapen" is gemaakt om politieke tegenstanders te vervolgen. DeSantis is net als Trump presidentskandidaat.

Republikein Mike Pence laat - niet onverwacht - een ander geluid horen. "De aanklacht dient als een belangrijke herinnering: iemand die zichzelf boven de grondwet plaatst, mag nooit president van de Verenigde Staten worden."

Pence was vicepresident onder Trump en accepteerde tegen de wil van Trump het verkiezingsresultaat in 2020. Daarmee haalde hij zich de woede van zijn voormalige baas op de hals.

De Republikeinse presidentskandidaat Asa Hutchinson herhaalt dat Trump "moreel verantwoordelijk is voor de aanval op onze democratie. Nu zal ons justitiesysteem bepalen of hij ook strafrechtelijk verantwoordelijk is."

"Niemand staat boven de wet, ook niet Donald Trump", zeggen de Democratische kopstukken Chuck Schumer en Hakeem Jeffries in een gezamenlijke verklaring. De Democraten hopen dat de Trump-aanhangers en mensen die hem bekritiseren "deze zaak vreedzaam voor de rechtbank te laten verlopen."