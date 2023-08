Oud-president Trump aangeklaagd voor pogingen om verkiezingsuitslag te beïnvloeden

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is dinsdag aangeklaagd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. Het is de derde keer dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd.

Volgens de officiële aanklacht wordt Trump in deze zaak vervolgd voor vier strafbare feiten. Een van die feiten is samenzwering om een officiële procedure te hinderen.

In de aanklacht worden zes mede-samenzweerders genoemd. Wie dat precies zijn, is niet duidelijk. Een bron zegt aan persbureau Bloomberg dat Trumps voormalige raadsman en oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani erbij hoort.

Ook staat er dat Trump wist dat de verkiezingen netjes waren verlopen en dat hij desondanks bleef liegen om "een intense nationale sfeer van wantrouwen en woede te creëren en het publieke vertrouwen in de verkiezingen uit te hollen".

De oud-president moet zich donderdag bij de rechter melden. Speciaal aanklager Jack Smith meldt dat het een "snelle rechtszaak" zal zijn.

Trump blijft tot op de dag van vandaag beweren dat de verkiezingsuitslag van 2020 frauduleus is verlopen en dat hij eigenlijk had gewonnen. Daar is nooit bewijs voor gevonden. Trumps hardnekkige beweringen leidden mogelijk mede tot de totstandkoming van de dodelijke Capitool-bestorming op 6 januari 2021.

Kort voor het nieuws bekend werd kondigde Trump de aanklacht aan op zijn sociale medium Truth Social. Daarin heeft hij het over de "gestoorde" speciaal aanklager Jack Smith en over een valse aanklacht. Smith klaagde Trump al aan voor het meenemen en achterhouden van vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis.

Trump riskeert jarenlange celstraf

Trump, die zich kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024, werd twee keer eerder strafrechtelijk vervolgd, waarvan één keer op federaal niveau. Dat was in verband met het illegaal meenemen van striktgeheime overheidsdocumenten naar zijn golfresort in Mar-a-Lago in Florida.

De andere zaak dient in New York en gaat over het fout aangeven van zwijggeldbetalingen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. In beide zaken is nog geen uitspraak gedaan, maar de oud-president riskeert nu al een forse celstraf. In beide zaken zei Trump onschuldig te zijn.