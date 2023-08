Polen botst opnieuw met Belarus en stuurt nog meer troepen naar grens

Delen via E-mail

Polen stuurt nog meer troepen naar de grens met Belarus. Volgens de regering vlogen er dinsdag twee Belarussische helikopters illegaal in het Poolse luchtruim. Belarus ontkent.

Het Poolse ministerie van Defensie kondigde de versterking aan de grens aan. Anderhalve week geleden trof Warschau dezelfde maatregel vanwege de aanwezigheid van de Wagner Group in het buurland.

Polen heeft de NAVO ingelicht over het incident van dinsdag.

Belarus is een belangrijke bondgenoot van Rusland in de strijd tegen Oekraïne. Na de kortstondige opstand van de Wagner Group in juni werd een deel van het huurlingenleger naar Belarus verplaatst om daar de Belarussische troepen te trainen.