Noord-Korea wil eindelijk praten over Amerikaanse militair die grens overstak

Noord-Korea heeft gereageerd op het verzoek van de Verenigde Naties om te praten over de Amerikaanse militair Travis King, die nu twee weken vastzit in dat land. Over de inhoud van de gesprekken is niets bekendgemaakt.

De VN probeerden via een speciale vertegenwoordiger contact met Pyongyang te krijgen. Maar doordat er geen formele banden tussen de VN en Noord-Korea zijn, ging dat nog niet zo makkelijk.

Dinsdag meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie dat het de VN gelukt is contact te leggen met Noord-Korea. Een woordvoerder wilde niet ingaan op de inhoud van de gesprekken.

De inspanningen van de VN volgden op de arrestatie van King, die twee weken geleden "bewust en zonder toestemming" de grens tussen Zuid- en Noord-Korea overstak. Kort erna werd hij aangehouden.

Sinds zijn arrestatie zijn er zorgen over het lot van King. De kans dat Noord-Korea hem zomaar vrijlaat of uitlevert, is bijzonder klein.

King is soldaat tweede klasse en zit sinds 2021 bij het Amerikaanse leger. Kort voor zijn arrestatie in Noord-Korea was hij vrijgelaten uit een Zuid-Koreaanse gevangenis. Daar zat hij twee maanden vast op beschuldiging van mishandeling.