Nederlander omgekomen bij rotslawine in Zwitserse Alpen, landgenoot gewond

Een 36-jarige Nederlander is maandag omgekomen tijdens het beklimmen van een berg nabij de Mont Blanc. Een rotslawine trof de groep waar hij bij hoorde. Ook een 26-jarige Fransman kwam om. Een 22-jarige Nederlander raakte gewond.

Het is het tweede Nederlandse sterfgeval in de Zwitserse Alpen in korte tijd. Op 18 juli kwam een 22-jarige Nederlandse vrouw om het leven toen zij tijdens het beklimmen van de ruim 4.300 meter hoge Dent Blanche naar beneden viel. De vrouw viel honderden meters naar beneden en was op slag dood.