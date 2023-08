Eerste zes Nederlanders geëvacueerd uit Niger na staatsgreep

Delen via E-mail

Er zijn zes Nederlanders geëvacueerd uit Niger, meldt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra woensdag. Andere landen waren al begonnen met het terughalen van mensen uit het land, waar vorige week een staatsgreep is gepleegd.

Hoeveel Nederlanders precies in Niger zijn, is onbekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten contact te hebben met ongeveer 25 mensen uit ons land. Zij hebben zich gemeld bij de informatieservice van het ministerie.

"Een groep van zes Nederlanders is vandaag met verschillende vluchten vertrokken uit Niger met hulp van internationale partners. We houden nauw contact met Nederlanders die nog in Niger zijn en doen er alles aan om degenen die willen vertrekken op een vlucht te krijgen", meldt Hoekstra op X, voorheen Twitter.