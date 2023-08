Zweden scherpt grenscontroles aan vanwege zorgen over koranverbrandingen

De Zweedse regering scherpt de grenscontroles verder aan vanwege zorgen over de nationale veiligheid na de recente koranverbrandingen. De politie krijgt meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren en auto's te doorzoeken.

Maandag verbrandden twee mannen een koran voor het Zweedse parlement. Ze hadden daar een vergunning voor gekregen. Het duo had eerder al iets soortgelijks gedaan in Stockholm.

De Zweedse politie heeft bovendien al drie nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen in de provincie Stockholm ontvangen. Eén aanvraag is voor 3 augustus, de andere twee voor 10 augustus.

Zweden en buurland Denemarken worstelen al even met de koranverbrandingen. Ook in Denemarken worden tijdens protestacties weleens korans verbrand.

Kristersson is "extreem bezorgd" over nieuwe koranverbrandingen in zijn land. "We gaan enkele dagen met een duidelijk risico op iets ernstigs tegemoet", waarschuwde hij afgelopen donderdag.