Europese landen starten evacuaties uit Niger, maar Nederland wacht nog af

Frankrijk en Italië starten dinsdag met het evacueren van burgers uit Niger. In het Afrikaanse land is vorige week een staatsgreep gepleegd. De veiligheidssituatie is volgens demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra "zeer zorgelijk". Toch wacht Nederland nog af.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt ook dat wordt gewerkt aan de evacuatie van andere Europeanen. Momenteel is de situatie onveilig, maar wel rustig. Daarom kiest Frankrijk ervoor de evacuaties uit hoofdstad Niamey te starten. Er zitten vijfhonderd tot zeshonderd Franse burgers in Niger. De evacuaties worden volgens Frankrijk in samenwerking met het Nigeriaanse leger uitgevoerd.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, meldt op berichtenplatform X (voorheen bekend als Twitter) dat de regering een speciale vlucht regelt om Italiaanse burgers uit Niamey weg te halen.

Nederland wacht nog af, maar houdt de situatie "nauwlettend in de gaten". De Nederlandse ambassade heeft contact met zo'n 25 Nederlanders in Niger. Zij worden opgeroepen om niet naar buiten te gaan.

Het reisadvies voor heel Niger kleurt rood, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder gold de kleurcode rood/oranje voor het West-Afrikaanse land. Het advies luidt om niet meer naar Niger te reizen, omdat het in het hele land gevaarlijk is.

In Niger vond vorige week een staatsgreep plaats. Daarbij zette een groep militairen president Mohamed Bazoum vast in het presidentieel paleis. Zij zeggen dat ze de democratisch gekozen regering omver hebben geworpen vanwege "slecht bestuur" en een "verslechterende veiligheidssituatie". Hun leider, generaal Abdourahamane Tchiani, is naar voren gestapt als de nieuwe leider van Niger.