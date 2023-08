Dagje winkelen in Antwerpen? Parkeren is er vanaf vandaag een stuk lastiger

Parkeren in de binnenstad van Antwerpen is vanaf dinsdag verboden voor bezoekers. Alleen mensen met een vergunning kunnen er nog hun auto kwijt. De Belgische havenstad scherpt de parkeerregels aan om de inwoners van de stad meer ruimte te geven.

Vanaf 1 augustus kunnen alleen inwoners van de binnenstad, winkeliers, mensen met een beperking, zorgverleners en mensen met een vergunning in de binnenstad parkeren. De rest is aangewezen op parkeergarages en andere parkeerplekken buiten het centrum.

Inwoners kunnen wel een bezoekerspas aanvragen als er visite langskomt. Met deze pas kan je maximaal drie uur parkeren in de Antwerpse binnenstad. Hiervoor wordt 3,80 euro per uur gerekend. Die visite mag dan alleen niet te vaak komen: maximaal negentig uur parkeren per drie maanden.

De regels gelden voor het oude stadshart tussen de Leien en de Schelde. Alleen voor de Nationalestraat is een uitzondering gemaakt. Daar kan iedereen - als er nog plek is - maximaal een half uur parkeren voor een snelle boodschap. Snel laden en lossen is nog wel altijd toegestaan.

Antwerpen zet al een aantal jaar in op de aanleg van woonerven, legt een stadsbestuurder uit in De Standaard. Hierdoor verdwenen er een hoop parkeerplaatsen. Deze nieuwe regel is ingevoerd om deze parkeerplekken vrij te houden voor de inwoners van de stad.