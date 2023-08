Australische opvangmedewerker aangeklaagd voor misbruik van 91 kinderen

Een Australiër die jarenlang in de kinderopvang werkte is aangeklaagd voor 1.623 gevallen van seksueel misbruik. De 45-jarige man zou 91 jonge meisjes, van wie een deel jonger dan tien jaar was, hebben misbruikt.

De man werkte op tien verschillende plekken met jonge kinderen nadat hij alle strenge antecedentenonderzoeken die daarvoor verplicht zijn had ondergaan. Het misbruik vond plaats tussen 2007 en 2022. De man zou het misbruik vaak hebben opgenomen. De politie kwam hem vorig jaar zomer op het spoor door beelden die hij online had gedeeld.

De man werd in augustus 2022 opgepakt vanwege twee gevallen van het maken van kinderporno en het verspreiden daarvan. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, stuitte de politie op nog eens meer dan vierduizend foto's en video's van door de man gepleegd kindermisbruik.

De Australische federale politie laat dinsdag weten dat ze alle Australische slachtoffers heeft geïdentificeerd. Alle ouders en de inmiddels meerderjarige slachtoffers zijn volgens nieuwszender 7News ingelicht. De federale politie staat internationale autoriteiten bij die proberen de identiteit van vier buitenlandse kinderen te achterhalen.