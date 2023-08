Opnieuw droneaanval in Moskou, zelfde gebouw geraakt

Een wolkenkrabber in Moskou is in de nacht van maandag op dinsdag voor de tweede keer deze week getroffen door een drone. Volgens de burgemeester zijn er geen gewonden gevallen en liep het gebouw geen schade op tijdens de aanval.

"Verschillende drones die op koers waren naar het luchtruim boven Moskou zijn neergehaald door afweergeschut", zei de burgemeester van Moskou, Sergey Sobyanin, op Telegram. "Een is doorgevlogen naar de toren die eerder ook al werd geraakt."

Het Russische ministerie van Defensie spreekt op Telegram van een "terroristische aanslag door het regime in Kyiv". Het Moskouse vliegveld Vnukovo werd tijdens de droneaanval tijdelijk gesloten.

Afgelopen weekend raakten ook al twee gebouwen in Moskou beschadigd door een droneaanval. De aanvallen richten tot nu toe weinig schade aan, maar veroorzaken volgens Reuters wel onrust.

Oekraïne reageert zelden op incidenten die plaatsvinden op Russisch grondgebied. Maar zondag leek de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar de droneaanvallen te verwijzen toen hij zei dat hij het "gerechtvaardigd" vond dat de oorlog zich naar Rusland verplaatst.