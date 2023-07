Bouterse hoort nog dit jaar of hij wordt veroordeeld voor Decembermoorden

De Surinaamse oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse (77) hoort nog dit jaar of hij wordt veroordeeld voor zijn rol in de zogeheten Decembermoorden van 1982. Dat maakte het Hof maandag bekend in Paramaribo na de laatste inhoudelijke zitting in deze zaak.

De zitting in de hoger beroepszaak duurde ruim vier uur. Bouterse had die aangespannen na zijn veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de moord op vijftien ongewapende tegenstanders van zijn militaire bewind op 7, 8 en 9 december 1982 in Fort Zeelandia in Paramaribo.

Het Openbaar Ministerie houdt vast aan de eis van twintig jaar gevangenisstraf en vordert ook de onmiddellijke gevangenneming van Bouterse en zijn medeverdachten.

"Alles wijst op kalm beraad en rustig overleg", aldus de aanklager. Advocaat Irvin Kanhai ontkent dat er sprake was van voorbedachten rade. Hij vroeg opnieuw vrijspraak voor de vijf mannen.

Bouterse geeft Nederland schuld van moorden

In zijn laatste woord stelde Bouterse Nederland, het voormalige moederland, verantwoordelijk voor de dood van de vijftien mannen. Volgens hem dreigde er in december 1982 een invasie die moest worden voorkomen. Bouterse sprak bijna een uur en dat ging soms moeizaam omdat hij een verkeerde bril had meegenomen.

"Ik bid dat de almachtige u zal zegenen met de vereiste wijsheid en de vereiste moed om het laatste oordeel te vellen, ook wanneer dat het moederland niet welgevallig zal zijn", zei Bouterse tegen het Hof. "Maar wat het ook zal zijn, I'm ready for it. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat de andere rechter (God) mij voor 100 procent zal vrijspreken."

Tegenstanders Bouterse werden in 1982 geëxecuteerd

Journalisten, advocaten, hoogleraren, ondernemers, militairen en vakbondsleiders werden in de nacht van 7 december 1982 van hun bed gelicht en gefolterd. Van deze zestien mannen zijn er vijftien geëxecuteerd, concludeert de procureur-generaal uit onder meer getuigenverhoren en het in 2004 verschenen verslag van forensisch onderzoek op de opgegraven lichamen.

Het strafproces in deze zaak begon op 30 november 2007. Tijdens de behandeling in eerste aanleg heeft Bouterse geen van de tientallen zittingen bijgewoond. In november 2019 werd de voormalig legerleider, toen democratisch gekozen president van Suriname, veroordeeld tot twintig jaar cel.