Junta Myanmar stelt beloofde verkiezingen uit vanwege 'aanhoudend geweld'

De militaire junta van Myanmar heeft de verkiezingen uitgesteld vanwege "aanhoudend geweld". Het regime had na de staatsgreep in 2021 beloofd in augustus verkiezingen te houden, maar besloot maandag de noodtoestand te verlengen.

De junta beloofde verkiezingen nadat ze de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omverwierp. Vanwege de noodtoestand zullen de verkiezingen de komende tijd niet plaatsvinden.



Het leger zegt dit te doen vanwege de onrust in het land. De verkiezingen moeten "vrij en eerlijk verlopen" en mensen moeten "zonder angst kunnen stemmen", verklaarde de junta op de staatstelevisie. Het is niet duidelijk of ze nog verkiezingen willen houden, en wanneer die dan moeten plaatsvinden.

Sinds het leger de macht greep op 1 februari 2021, verkeert Myanmar in chaos. Het leger sloeg protesten op bloederige manier neer. Tegelijkertijd probeert een verzetsbeweging het leger op meerdere fronten te bestrijden.

Het leger pleegde de coup nadat ze hadden geklaagd over fraude bij de verkiezingen een paar maanden eerder. Die werden gewonnen door de partij van Nobelprijswinnares Suu Kyi, en er is geen bewijs dat daarbij massaal geknoeid is.