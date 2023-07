Springkasteel in Frans waterpark waait weg: man overlijdt, dochter zwaargewond

Een opblaasbaar springkasteel is zondag in een Frans pretpark 50 meter door de lucht geslingerd met een vader en kind erin. De 35-jarige man is overleden, zijn 3-jarige dochtertje is zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde in het Wonderland Waterpark in het Franse Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Het pretpark heeft allerlei opblaasbare attracties in een bassin.

Een springkasteel van 20 bij 20 meter vloog de lucht in door een harde windstoot. De man en zijn dochter werden na het ongeluk beiden gereanimeerd en in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Marseille gebracht, 40 kilometer verderop. De vader is in het ziekenhuis overleden. Het meisje verkeert nog in levensgevaar.

Burgemeester Alain Decanis van de plaats is zondag meteen naar het waterpark gegaan toen hij op de hoogte was gebracht van het ongeluk. Hij reageert op sociale media verbijsterd.

"Hoe kan een waterpark dat bedoeld is om kinderen plezier en vrolijkheid te bezorgen veranderen in een dodelijke machine die een hele familie heeft verwoest? Dat moet onderzoek uitwijzen."