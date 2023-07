23 jaar cel voor Japanse 'Joker' die treinreiziger in Tokio neerstak

De man die twee jaar geleden verkleed als het personage Joker een persoon in een trein in Tokio heeft neergestoken, moet voor 23 jaar de cel in.

Op de avond van Halloween in 2021 stak de destijds 24-jarige 'Joker', een bekend personage uit de Batman-reeks, in een trein een man neer. Ook stichtte hij brand. Twaalf mensen raakten gewond bij het inademen van rook. Beelden van zijn daden gingen de hele wereld over.

Tijdens de zitting bekende Kyota Hattori dat hij het slachtoffer probeerde te vermoorden. Maar met de brandstichting had hij naar eigen zeggen niet de intentie om mensen te doden.

De rechtbank heeft hem veroordeeld voor poging tot moord op de reiziger die hij heeft neergestoken en poging tot moord op de twaalf andere gewonden.

Kort na de aanval zei Hattori dat hij van plan was "veel mensen te vermoorden". Al in juni 2021 zou hij zijn begonnen met de voorbereidingen. De verdachte heeft verklaard dat "het niet goed ging met werk en vrienden". Hij zag het leven naar eigen zeggen toen niet meer zitten.