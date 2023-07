Zeker drie nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen in Zweden

De Zweedse politie heeft ten minste drie aanvragen voor koranverbrandingen in de provincie Stockholm ontvangen. Zulke protestacties leiden tot steeds meer onrust in het Scandinavische land.

Eén aanvraag is voor een koranverbranding voor de Iraanse ambassade op 3 augustus. De andere aanvragen zijn voor 10 augustus. De ene verbranding staat gepland in de hoofdstad Stockholm, de andere in de zuidelijker gelegen plaats Norsborg, melden Aftonbladet en Svenska Dagbladet.

Als tegenreactie wil een ander een boek met christelijke lofzangen voor een kerk verbranden. Volgens het Zweedse persbureau TT is het doel ervan de "koranverbrandingen te de-escaleren die alle Zweden en de Zweedse regering in een moeilijke positie brengen in de moslimwereld".

Zweedse premier is 'extreem bezorgd'

De Zweedse premier Ulf Kristersson zei afgelopen donderdag "extreem bezorgd" te zijn over nieuwe koranverbrandingen in zijn land. "We gaan enkele dagen met een duidelijk risico op iets ernstigs tegemoet", waarschuwde hij.

De Zweedse regering kan de protestacties niet verbieden, omdat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.

"In Zweden wordt vrijheid van meningsuiting erg belangrijk gevonden", zei Zwedenexpert Petra Broomans van de Rijksuniversiteit Groningen eerder tegen NU.nl. "Je moet alles kunnen zeggen. Even zwart-wit gezegd: wat je buurman in zijn voortuin zegt, gaat jou niet aan."

Alleen bij hoge uitzondering kan de politie betogingen verbieden. Bijvoorbeeld als de nationale veiligheid in het geding is. Dat is tot nu toe niet het geval geweest.

Volgens de Zweedse veiligheidsdienst SÄPO wordt het terrorismedreigingsniveau vanwege de koranverbrandingen niet opgeschroefd. Maar voor een eventuele verhoging daarvan is niet veel nodig, zei SÄPO-hoofd Charlotte von Essen vorige week.

Denemarken wil koranverbrandingen kunnen tegenhouden

Zweden is niet het enige Scandinavische land waar tijdens protestacties korans worden verbrand. Ook in Denemarken gebeurt dat. Vorige week maandag verbrandde de nationalistische groepering Deense Patriotten nog een koran voor de Iraakse ambassade in Kopenhagen.