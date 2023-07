Bolivia bezig met grote klopjacht op voortvluchtige drugshandelaar

Delen via E-mail

Bolivia heeft duizenden politieagenten ingezet voor een klopjacht op een voortvluchtige cocaïnesmokkelaar uit Uruguay. Sebastián Enrique Marset Cabrera wordt niet alleen gezocht wegens drugsbezit in zijn geboorteland, maar ook in Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten.

"We hebben meer dan 2.250 politieagenten gemobiliseerd, 144 gemotoriseerde voertuigen ingezet, 23 operaties uitgevoerd, 6 invallen gedaan en 12 mensen gearresteerd", zei de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken Carlos Eduardo del Castillo zondag.

De invallen vonden plaats in het departement Santa Cruz. De politie vermoedt dat Marset Cabrera zich daar schuilhoudt met zijn Peruaanse vrouw en drie kinderen. De drugssmokkelaar bevindt zich mogelijk al vanaf september in Bolivia.

Volgens de autoriteiten is Marset Cabrera een van de machtigste drugshandelaren in het zuidelijke deel van Zuid-Amerika en heeft hij meerdere tonnen drugs door Uruguay vervoerd.

De Colombiaanse president Gustavo Petro beschuldigde Marset Cabrera vorig jaar in een tweet van de dood van een Paraguayaanse antimaffia-aanklager. Deze aanklager is in mei 2022 vermoord.