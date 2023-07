Denemarken wil maatregelen tegen beledigende protestacties

De Deense regering wil naar mogelijkheden kijken om paal en perk te stellen aan protestacties. Het gaat dan om protesten waarbij andere religies, culturen en landen opzettelijk worden beledigd, zoals door verbranding van de Koran.

Er is een grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting is, maar toch wil de overheid in bijzondere gevallen kunnen ingrijpen. Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag in Kopenhagen tegen persbureau Ritzau.