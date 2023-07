Tientallen doden door bomexplosie bij politieke bijeenkomst in Pakistan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een bomexplosie tijdens een politieke bijeenkomst in Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Er zouden meer dan 130 mensen gewond zijn geraakt.

De bom ging af bij een manifestatie van de conservatief-islamitische partij Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) in de provincie Khyber Pakhtunkhwa. Op Pakistaanse televisiebeelden zijn veel slachtoffers en hulpverleners te zien.

Slachtoffers die er ernstig aan toe zijn, worden met helikopters overgebracht naar ziekenhuizen in de provinciehoofdstad Peshawar. De politie verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen.

De achtergrond van de ontploffing is vooralsnog onduidelijk. Aanhangers van JUI-F waren in het verleden vaker doelwit van aanslagen. Daarvan waren er de afgelopen jaren veel in Pakistan. Onder anderen leden van de Pakistaanse Taliban en de terreurorganisatie Islamitische Staat waren daarvoor verantwoordelijk.