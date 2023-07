Modderstromen zorgen voor ravage in Noord-Italië na zware regenval

Delen via E-mail

Inwoners in het noorden van Italië zijn zondag opgeschrikt door modderstromen. Die verwoestten na hevige regenval in de regio Zuid-Tirol meerdere bruggen, gebouwen en auto's.

Volgens persbureau Ansa zijn er geen gewonden of doden gevallen. Wel is een van de dorpen in het gebied deels afgesloten door de schade die een modderstroom veroorzaakte, zo melden Italiaanse media.