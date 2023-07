Iconische boekkraampjes in Parijs moeten wijken voor Spelen: 'Overleven we niet'

Delen via E-mail

Ze horen bij Parijs zoals het Louvre en de Eiffeltoren: de honderden boekkraampjes langs de rivier de Seine. Maar vanwege de Olympische Spelen van volgend jaar moeten ze weg en dat leidt tot grote onvrede bij de boekverkopers.

Zeker 570 van de beroemde oude kraampjes langs de rivier in Parijs moeten worden ontmanteld en verplaatst, schrijft Reuters . Volgens het bestuur van de Franse hoofdstad gaat het om 60 procent van alle boekverkopers langs de Seine.

Reden zijn veiligheidsmaatregelen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen op 26 juli volgend jaar. Daarbij zullen atleten en delegaties door de Seine varen. Het is de eerste keer dat de openingsceremonie niet in een stadion plaatsvindt en het publiek er gratis naartoe kan.

Volgens de politie staan de boekkraampjes in een veiligheidszone en moeten ze om "duidelijke veiligheidsredenen" worden verwijderd.

Of dit voor de hele duur van de Spelen geldt, is onduidelijk. Toch zijn de boekverkopers niet te spreken over de beslissing. "Mensen komen naar ons toe zoals ze ook de Eiffeltoren en de Notre-Dame willen zien", zegt de voorzitter van de Parijse vereniging van boekverkopers Jerome Callais tegen Reuters. "Ze willen ons verbergen tijdens een ceremonie die Parijs juist zou moeten vertegenwoordigen."