Staatsgreep Niger past in 'verontrustende trend': dit speelt er in Afrika

De staatsgreep in Niger is de zevende in West- en Centraal-Afrika sinds 2020. VN-baas António Guterres sprak donderdag van een "verontrustende trend". Wat is er aan de hand in de regio?

Vrijdag verscheen generaal Abdourahamane Tchiani op de staatstelevisie van Niger. Met negen militairen op de achtergrond kondigde hij een staatsgreep aan en presenteerde hij zichzelf als nieuwe leider van het land.

De coupplegers hebben de president Mohamed Bazoum gevangengezet, de grondwet opgeschort, de regering ontbonden, de grenzen dichtgegooid en een avondklok ingesteld. Dat was volgens hen nodig vanwege "slecht bestuur" en een "verslechterde veiligheidssituatie".

De coup in Niger is al de zevende staatsgreep in drie jaar tijd in West- en Centraal-Afrika. Burkina Faso, Tsjaad, Guinee, Mali (twee keer) en Soedan gingen Niger voor. De meeste landen liggen in de Sahel. Dat is een gebied dat tussen het westen en oosten van Afrika loopt en de noordelijke Sahara-woestijn scheidt van de zuidelijke groenere savanne.

De generaal die deze week de macht greep in Niger, Abdourahamane Tchiani. Foto: Reuters

Jihadisme in de Sahel

De Sahel wordt al langere tijd geplaagd door militante groepen die verbonden zijn aan terreurorganisaties als Boko Haram, Al Qaida of Islamitische Staat (IS). Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn er inmiddels 4,9 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Niet alleen in Niger, maar ook in andere landen in de regio werd de verslechterde veiligheidssituatie als reden voor een staatsgreep gegeven.

Bijvoorbeeld in Burkina Faso, waar president Roch Kabore in januari 2022 werd afgezet nadat het leger hem de schuld gaf van het aanhoudende geweld door jihadistische groepen. De coupleider beloofde de veiligheid te verbeteren, maar de terreuraanvallen bleven doorgaan, waarna acht maanden later een tweede staatsgreep volgde.



Het toenemende geweld doet sommigen geloven dat alleen een harde militaire hand de problemen kan oplossen. Om die reden zouden veel mensen ook de coup steunen. Maar in Sahel-landen die al langer geregeerd worden door een junta, heeft dat niet veel verschil gemaakt, analyseert de BBC.

0:47 Afspelen knop Demonstranten gaan de straat op tegen staatsgreep in Niger

Impact van staatsgreep Niger op anti-terreuroperaties

Niger werd door het Westen gezien als een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen jihadisme in de Sahel en het tegenhouden van migratie richting Europa. Zo hebben verschillende Europese landen en de Verenigde Staten troepen gestationeerd in Niger.

Voormalig kolonisator Frankrijk heeft tussen de 1.000 en 1.500 soldaten, drones en oorlogsvliegtuigen in Niger. De VS heeft er zo'n 1.100 soldaten, Italië driehonderd en de Europese Unie heeft 50 tot 100 troepen in Niger voor een trainingsmissie. De afgelopen twee jaar namen deze aantallen flink toe door de staatsgrepen in buurlanden Mali en Burkina Faso, waar westerse troepen vervolgens werden weggestuurd.

Vanwege het koloniale verleden zijn veel inwoners van Niger niet blij met de Franse troepen. CNN-correspondent Larry Madowo meldt op X, voorheen Twitter, hoe demonstranten die de coup steunen een Franse vlag verbrandden terwijl ze riepen: "Weg met Frankrijk! We hebben uranium, diamanten, goud, olie, en we leven als slaven? We hebben de Fransen niet nodig om ons veilig te houden."

De grondstoffen die Niger bezit, maakt het erg interessant voor de rest van de wereld. Zo is het land verantwoordelijk voor zo'n 7 procent van het wereldwijde aanbod van uranium. Vooral Frankrijk haalt veel van deze grondstof uit het land. Maar daar komt nu mogelijk een einde aan.

Inwoners van Niger die de coup steunen, paraderen met een Russische vlag. Foto: AP

Europese Unie komt met sancties tegen coupplegers

Het anti-westerse sentiment en de coup geven Rusland de kans om haar invloed in Afrika verder uit te breiden. Zo was Wagner-baas Yevgeny Prigozhin er snel bij om het leger van Niger te feliciteren. "Wat er in Niger is gebeurd, is niets anders dan de strijd van de bevolking tegen kolonisten", zei Prigozhin in een audiobericht. "Ze hebben de kolonisatoren van zich afgeschud." Een rol voor Wagner in Niger is niet ondenkbaar; zo zijn er troepen van Prigozhin actief in Mali en Soedan.

De Europese Unie reageert heel anders. Snel na de coup liet de EU weten de financiële steun en samenwerking op het gebied van veiligheid met Niger met onmiddellijke ingang op te schorten. Het gaat om honderden miljoenen die de EU aan Niger geeft voor onder andere het verbeteren van bestuur, onderwijs en duurzame groei.

Maar in plaats van steun dreigen nu Europese sancties. "De Europese Unie zal de plegers van de staatsgreep in Niger niet erkennen", zei Joseph Borrell, verantwoordelijk voor het buitenlandbeleid van de EU. Mohamed Bazoum blijft volgens hem "de enige legitieme president van Niger" en moet onmiddellijk worden vrijgelaten, vindt Borell.