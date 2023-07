Voor honderden Nederlanders wacht urenlange busrit uit Italië: 'Een hele puzzel'

Vijfhonderd Nederlanders worden zaterdag in Noord-Italië met tourbussen opgehaald zodat ze naar huis kunnen worden gebracht. SOS International noemt de operatie vanwege de vakantiedrukte een hele puzzel. "We hopen dat de eerste vakantiegangers morgenochtend terug zijn."

"Het wordt nog best een puzzel", zegt een woordvoerder van SOS International, dat het busvervoer coördineert. "We halen mensen op van twaalf campings en nog enkele andere ophaalplekken in Italië. En iedereen moet in een ander deel van Nederland worden afgezet."